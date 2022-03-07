العرفي يؤكد صحة بيان 93 نائبا الرافض لمبادرة “وليامز” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24- خاص

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي اليوم الإثنين. صحة بيان موقع من قبل 93 عضو من مجلس النواب بشأن مبادرة وليامز.

وقال العرفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″. :”إن البيان تم إصداره لرفضهم لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز”.

وأشار إلى أن وليامز تناقضت. حيث باركت الاتفاق بين لجنتي خارطة الطريق بين النواب والأعلى للدولة، ومن ثم طرحت مبادرة.

وأوضح العرفي. أنهم ماضون بخارطة الطريق وبالتعديل المادة 12 والحكومة الجديدة “حكومة الاستقرار الوطني”.

وذكر أنهم حالياً يفكرون بتعهدات الحكومة الجديدة وتوحيد المؤسسات بالكامل. وقال :”نحن نريد بناء دولة ونريد الوصول إليها ولا نريد مزايدات، وأن تجرى الانتخابات والفيصل هو الصندوق”.

ونوه النائب أنه لا علاقة لليبيين بمعركة كسر العظم بين السويحلي والمشري والسيطرة على مفاصل المجلس الأعلى للدولة. الوفاق والتوافق حدث ونحن نريد السير قدماً بدون تدخلات أجنبية وفاق ليبي ليبي.

وأكد العرفي. أنه يجب وضع حد للمليشيات المسلحة. قائلا :”نريد ليبيا بدون كتائب مسلحة خارج المؤسسة العسكرية والأمنية. ولا نريد نهج المليشيات يستمر خصوصاً أنها باتت تتغول وتقتل المواطنين على مرأى ومسمع الجميع. وآخرها الجريمة التي وقعت بمدينة مصراتة، سواء كانت مشرعنة أو غير مشرعنة”.

ولفت إلى أنه لن تكون هناك أي جلسات للمجلس خلال هذا الأسبوع. وفي حال تم تحديد موعد للجلسة القادمه سيتم الإعلان عنها .

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. أطلقت مبادرة حوار سياسي بعد تشكيل لجنتين من مجلس النواب والأعلى للدولة.

وأكدت أنها سترسل خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات. التي اقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.