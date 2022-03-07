السايح يبحث مع سفير الإتحاد الأوروبي والسفير الإيطالي سبل دعم إنجاز الانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، وسفير الإتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل سبل دعم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وأكد بوتشينو دعم حكومته خيارات الشعب الليبي، مثمنًا جهود المفوضية في هذه المرحلة الصعبة، وسعيها لتنفيذ إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو السلام والاستقرار.

ومن جانبه أكد ساباديل على أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر وصولاً لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.