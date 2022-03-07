وليامز تجدد دعوتها للحفاظ على الهدوء في ليبيا

جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز خلال لقائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعوتها للحفاظ على الهدوء.

وبينت ووليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها أكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، معربة عن تطلعها إلى استلام الترشيحات من مجلسي النواب والدولة في الأيام القادمة.

وأكدت وليامز أنها ناقشت مع صالح بالتفصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ولفتت وليامز إلى أنها اتفقت مع صالح على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

من جانبه أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن صالح شدد خلال اللقاء على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.

وأكد صالح خلال اللقاء على قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021.م وبأن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

واستعرض صالح خلال لقائه وليامز عبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة.