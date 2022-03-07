ليبيا الان

الحكم المحلي تتابع سير المشروعات داخل نطاق البلديات

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفي أحمد سالم مع عددٍ من عمداء البلديات الصعوبات التي تواجهها أثناء تنفيذ الأعمال.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد بمقر الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، سير تنفيذ المشروعات الخدمية وفق الصلاحيات والضوابط التي منحتها وزارة الحكم المحلي داخل كل بلدية.

يُذكر أن حكومة الوحدة قد خصصت منتصف شهر فبراير الماضي مبلغ مليارين و500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتوزيعه على البلديات وفق المشروعات المستهدفة على أن تتولى لجنة وزارية إعداد توزيع المخصصات على البلديات وفق المعايير والضوابط التي تحددها وزارة الحكم المحلي بحسب نص قرار التخصيص .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك