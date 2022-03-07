الحكم المحلي تتابع سير المشروعات داخل نطاق البلديات

تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفي أحمد سالم مع عددٍ من عمداء البلديات الصعوبات التي تواجهها أثناء تنفيذ الأعمال.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد بمقر الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، سير تنفيذ المشروعات الخدمية وفق الصلاحيات والضوابط التي منحتها وزارة الحكم المحلي داخل كل بلدية.

يُذكر أن حكومة الوحدة قد خصصت منتصف شهر فبراير الماضي مبلغ مليارين و500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتوزيعه على البلديات وفق المشروعات المستهدفة على أن تتولى لجنة وزارية إعداد توزيع المخصصات على البلديات وفق المعايير والضوابط التي تحددها وزارة الحكم المحلي بحسب نص قرار التخصيص .

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