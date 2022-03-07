حكومة تسيير الأعمال تعين مريحيل سفيرا لدى المملكة المتحدة

استلم صلاح مريحيل مهام عمله سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة ليبيا لدى المملكة المتحدة، اليوم الأحد.

وأعرب مرحيل خلال تقديمه لأوراق اعتماده لوزارة الخارجية البريطانية عن تشرفه بتمثيل بلاده لدى المملكة المتحدة، وعن عمق العلاقة بين البلدين وتطلعه لتعاون مثمر في كافة المجالات.

وشدد مريحيل خلال لقائه بالفريق الدبلوماسي العامل بالسفارة على ضرورة العمل بكل جد لخدمة مصالح الدولة الليبية ورعايتها وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين الليبيين الموجودين في المملكة المتحدة، وفق تعبيره.

الجدير بالذكر أن هذا التعيين للسفارة الليبية في بريطانيا يأتي في وقت تخوض فيه حكومة الدبيبة صراعا من أجل البقاء في السلطة وعدم التنحي، فيما منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا الذي أدى ووزراء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا