وليامز: بحثت مع رئيس مجلس النواب مبادرتي لصياغة القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إنها بحثت مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تفاصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة لصياغة القاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مضيفة أنها تطلع إلى استلام الترشيحات من المجلسين في الأيام المقبلة.

وأضافت وليامز أن اللقاء، الذي عقد بمكتب المستشار صالح في القبة اليوم الإثنين، شهد الاتفاق على أن “إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت”، حسبما ذكرت عبر حسابها بموقع “تويتر”.

وأشارت إلى تجديد دعوتها من أجل الحفاظ على الهدوء، مشددة على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.