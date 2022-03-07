عقيله لـ«ستيفاني»: لن نقبل بالتدخل في قرارات مجلس النواب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح” بمكتبه في مدينة القبة ظهر اليوم الإثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز”، وتناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب، على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.

كما تمسك المستشار “عقيله صالح”، خلال اللقاء، بقانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021.م.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

واستعراض رئيس مجلس النواب، للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” وعبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي ختام اللقاء، تقدم رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيله صالح ” بشكره للأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيريش ” والمستشارة الخاصة للأمين العام “ستيفاني وليامز” على دعمهم لتحقيق التوافق الليبي ليبي.