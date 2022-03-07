المالية تخصص مبلغ منحة الأبناء لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

العنوان – طرابلس

كشف مدير التواصل والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد مسعود، إن وزارة المالية خصصت مبلغ منحة الأبناء لصالح الوزارة.

وأضاف مسعود في تصريحات صحفية أن المنحة ستكون في حسابات مستحقيها في أقرب وقت.

وأشار مدير التواصل والإعلام بوزارة إلى أنه أصبحت لديهم قاعدة بيانات منظمة، وأغلب المواطنين سيتسلمون منحهم بصورة اعتيادية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال – منهية الولاية – عبد الحميد الدبيبة أصدر الأيام الكاضية توجيها عاجلا لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية في حكومته بشأن صرف منحة الزوجة والأولاد .

وشدد الدبيبة على ضرورة العمل على صرف منحة الزوجة والأولاد لعام 2022، على أن تتم عمليات الصرف خلال أسبوع واحد وعن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام يناير وفبراير ومارس.