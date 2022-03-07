نورلاند يشدد على فتح النفط الليبي واستئناف الرحلات الداخلية

أبدى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند استعداد بلاده والسفارة للمساعدة في تسهيل حركة الطيران والخدمات بين شرق ليبيا وغربها.

وأكد نورلاند، في تغريدة له على حساب السفارة الأميركية في تويتر، على أن “إعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب تُعدُّ إشارة مهمة للوحدة الوطنية في هذه الفترة الحرجة”، بحسب وصفه.

وشدد السفير الأميركي، في تغريدته، على ضرورة “إنهاء الحصار النفطي في ليبيا على الفور”، في إشارة إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة بعد إغلاق الحقول النفطية؛ بسبب الاعتداءات على خطوط أنابيب النفط والغاز.

يُشار إلى أن المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز قد دعت لذلك في وقت سابق، الاثنين، داعيةً إلى عودة المجال الجوي واستئناف رحلات الطيران الداخلية، بعد تعليقها وفتح النفط واستئناف نشاط المؤسسة الوطنية من جديد.

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