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خروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي في اوكرانيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أفادت السفارة الليبية في أوكرانيا بخروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي الواقعة تحت القصف وهم في طريقهم إلى مكان آمن.

ودعت المواطنين المتبقين في أوكرانيا إلى التجمع في مدينة لفيف استعدادا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا.

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قناة ليبيا

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