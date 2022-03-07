خروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي في اوكرانيا

أفادت السفارة الليبية في أوكرانيا بخروج كافة العائلات الليبية والطلبة العالقين من مدينة تسومي الواقعة تحت القصف وهم في طريقهم إلى مكان آمن.

ودعت المواطنين المتبقين في أوكرانيا إلى التجمع في مدينة لفيف استعدادا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا.

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