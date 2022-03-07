وزارة النفط بحكومة الدبيبة تعلن فتح حقلي الشرارة والفيل.. وصنع الله يكذبها

أعلنت وزارة النفط والغاز، اليوم الإثنين، فتح خطي نقل الغاز من حقلي الشرارة والفيل، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط نفت ذلك، مؤكدة أنهما مازالا متوقفين عن الإنتاج، فضلا عن استمرار إغلاق صمامات الرياينة.

وقال وزارة النفط، في بيان مقتضب لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: ”حرصاً من وزارة النفط والغاز على عدم المساس بقوت الليبيين، والذي يعتبر الدخل الوحيد للشعب الليبي، قامت الوزارة بالتواصل مع أمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة بشأن فتح خطى إنتاج حقلي الشرارة والفيل، وقد أثمرت هذه الجهود عن فتح الصمامات المشار إليهم”.

إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط، أصدرت على الفور أيضا بيانًا نفت فيه ذلك، وأفادت بأن صمامات الرياينة ما زالت مقفلة حتى هذه اللحظة، وأن إنتاج حقلي الشرارة والفيل مازالا متوقفين إلى الآن.

وأضافت مؤسسة النفط، في بيانها التي وصفته بـ”العاجل” أن جهودا كبيرة مبذولة من قبل الخيرين لفتح الصمامات ومعاودة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأهابت المؤسسة الوطنية للنفط، بالجميع ضرورة تلقي الأخبار من المؤسسة مباشرة وليس من الجهات غير ذات العلاقة.