السايح يبحث مع السفير الإيطالي سبل دعم إنجاز الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ظهر اليوم الإثنين، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وتم خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي ، وسبل سبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

وأكد جوزيبي، دعم حكومته خيارات الشعب الليبي، مثمناً الجهود التي بذلتها المفوضية في هذه المرحلة الصعبة وسعيها الحثيث لتنفيذ إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو السلام والاستقرار.