مؤسسة النفط: نواجه صعوبات فنية في فتح الصمامات المغلقة بمنطقة الرياينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق شركة اكاكوس للعمليات النفطية مازالت تحاول فتح الصمامات المغلقة في منطقة الرياينة ولكنها تواجه بعض الصعوبات الفنية نتيجة لأعمال التخريب التي طالت الصمام من قبل المجموعات المغلقة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستعلن آخر المستجدات فور ورودها عن الفرق الفنية المتخصصة والمكلفة بفتح الصمام لإعادة الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل.

من جانبه أكد آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي إعادة فتح صمام الرياينة المغذي لحقلي الشرارة والفيل.