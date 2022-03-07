المنفي لرجال هيئة السلامة الوطنية: تعملون كأنكم في ساحة حرب

وصف رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رجال هيئة السلامة الوطنية بالأبطال الذي يعملون في «ساحة حرب»، معتبرًا أنهم يلبون واجب الوطن في تأدية عملهم، في ظل أوضاع عالمية تواجه مشاكل بيئية كبرى.

وأضاف المنفي، خلال حضوره احتفالية هيئة السلامة الوطنية باليوم العالمي للحماية المدنية، اليوم الإثنين: «رأينا عملكم في الجبل الأخضر وكل مدن ليببا، رغم قلة الإمكانات».

– بحضور المنفي والدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية في طرابلس

– «السلامة الوطنية»: إزالة وتفكيك 17 طن متفجرات في أربع مناطق

– تفجير 5 أطنان من مخلفات الحروب في بني وليد

وأشار إلى أن كبرى الدول خصصت ميزانيات ضخمة لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري، مضيفًا: «يجب أن نقدم الدعم لمواجهة كل الكوارث الطبيعة، مثل الزلازل والفيضانات وعلو مياه البحار والحرائق وغيرها».

وشارك في احتفالية اليوم العمالي للحماية المدنية، كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية خالد مازن.

– بحضور المنفي والدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية في طرابلس- «السلامة الوطنية»: إزالة وتفكيك 17 طن متفجرات في أربع مناطق

– تفجير 5 أطنان من مخلفات الحروب في بني وليد