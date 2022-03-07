ليبيا الان

السايح يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستجدات العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل آخر مستجدات العملية الانتخابية.

واستعرض السايح و ساباديل خلال اللقاء في ديوان مجلس المفوضية، سبل تدعيم المسارات المقترحة وفقاً للتطورات السياسية المستجدة محلياً ودولياً.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا على أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر.

وأشار ساباديل إلى أن هذا الدعم مستمر حتى الوصول إلى تحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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