الدبيبة يرفض مبادرة تركية للتسوية.. وباشاغا يرحب

أفاد مصدر خاص لـ”218″ أن تركيا قدمت مبادرة إلى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بهدف تسوية الخلاف السياسي بين الطرفين.

وأكد المصدر أن باشاغا رحب بالمبادرة التركية لتسوية الخلاف السياسي، في الوقت الذي رفضها به عبد الحميد الدبيبة، دون ذكر أي معلومات عن مضمون المبادرة أو ما تحتويه من نقاط.

جديرٌ بالذكر أن الدبيبة قد استقبل مساء أمس الأحد سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس.

ولا يزال الغموض يسود المشهد السياسي في ظل إصرار باشاغا وعزمه على تسلم مهامه والمباشرة بها من طرابلس، بينما يرفض الدبيبة تسليم الحكومة، وسط أنباء عن تحشيدات عسكرية في العاصمة تزيد من تعقيدات الوضع الحالي.

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