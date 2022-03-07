بحضور المنفي .. هيئة السلامة تحيي اليوم العالمي للحماية المدنية

نظمت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس اليوم، حفلا لإحياء اليوم العالمي للحماية المدنية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية اللواء خالد مازن، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

أكد المنفي، في كلمة، أهمية إحياء هذا اليوم، لما له من قيمة لدى منتسبي الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية، مشيدا بالدور الإنساني الكبير لأفراد الهيئة الذين يلبون نداء الوطن، في حفظ الأرواح.

كذلك شهد الحفل تكريم المنفي بدرع الحماية المدنية من قبل هيئة السلامة الوطنية، وذلك لدوره في دعم الهيئة وتأكيده دورها الوطني والإنساني.

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