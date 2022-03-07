5 وزراء من الحكومة الليبية يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

أدى كل من وزير التربية والتعليم، جمعة محمد الجديد، ووزير الثروة البحرية، علي بن يونس، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون المرأة، انتصار عبود، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحي موسى التباوي، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الإثنين.

وبسحب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب فإن الوزراء أدوا اليمين الدستورية، ليُباشروا عملهِم، عقب تعذر وصولهم لجلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا في جلسة الخميس الماضي.