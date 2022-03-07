الصغير: أؤيد إغلاق النفط فلا توجد سلطة مؤتمنة لإدارة المليارات

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إنه ما لم يوجد حل جذري للمعادلات الثلاث السياسية والأمنية والمالية- النقدية فإنه يؤيد إغلاق النفط فلا حاجة لنا بصادرات لا تدار بطريقة شفافة وعادلة ونزيهة، والمرتبات تدفع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية تباع للمواطنين والمستوردين رسمياً بسعر السوق السوداء ودعم المحروقات يذهب للتهريب ويباع لنا في مناطقنا بسعر التهريب.

أضاف على فيسبوك: “لا توجد سلطة يمكن أن تؤتمن على إدارة هذه المليارات المهدورة ولذلك الأفضل إغلاقه والاتفاق على حل جذري للمعادلات، والتعاطي العاطفي والسطحي مع موضوع الإغلاق والانسياق وراء تصريحات المستفيدين من التصدير جزء من أزمة وعي حقيقية بأسباب الأزمات الحالية”.