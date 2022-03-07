خمسة وزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

أدى خمسة وزراء اليوم الاثنين اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة ليُباشروا عملهِم عقب تعذر وصولهم لجلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا في جلسة الخميس الماضي.

وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن النواب الذين أدوا اليوم اليمين الدستورية هم وزير التربية والتعليم، جمعة محمد الجديد، ووزير الثروة البحرية، علي بن يونس، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون المرأة، انتصار عبود، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحي موسى التباوي.

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