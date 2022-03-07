دريجة: ليبيا تحتاج لثمن كل برميل نفط لسداد الدين العام وتنمية الاحتياطيات

ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي محسن دريجة أن أسباب الإغلاقات المتكررة لحقول النفط غير واضحة، وهي تأتي في الغالب لغرض الضغط على الدولة والحصول على مكاسب مادية أو سياسية، فيما تحدث إغلاقات جزئية تعود لأسباب فنية، كما حدث في شتاء هذا العام نتيجة سوء الأحوال الجوية بموانئ التصدير.

دريجة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن الإغلاق المتكرر يعني أن النفط الليبي ليس مصدرًا مستقرًا يمكن الاعتماد عليه، وهذا أحيانًا يدفع مؤسسة النفط للبيع بأسعار مخفضة. وهو أمر غير طبيعي، خاصة في ظروف مثل التي نمر بها اليوم، فمن ناحية يعتبر تزويد العالم بالنفط أمرًا حيويًا في ظروف الحرب الأوكرانية، ومن ناحية أخرى تحتاج ليبيا ثمن كل برميل لسداد الدين العام وتنمية الاحتياطيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية