مصدر لــ 218: تحشيدات عسكرية قرب صمام الرياينة النفطي

أفاد مصدر لـ “218” بوجود تحشيدات عسكرية في منطقة الرياينة، منذ ظهيرة الاثنين، بمحاذاة الصمام النفطي، الرابط بين حقل الشرارة و ميناء الزاوية النفطي.

وأضاف المصدر أن القوات المتجمعة في المنطقة تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي وقوات حرس المنشآت النفطية، حيث أقامت هذه القوات بوابات تفتيشية قريبة من الصمام بسيارات محملة بعتاد عسكري متوسط.

وأشار المصدر إلى أن قوات المنطقة العسكرية الغربية تعتزم فتح الصمام النفطي دون تلبية الشروط التي يطالب بها عدد من العناصر التابعين لحرس المنشآت النفطية، الذين أقفلوا الصمام؛ للمطالبة برواتب متأخرة.

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