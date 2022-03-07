الدبيبة: الحكومة أولت اهتماما بالجنوب

أكد رئيس حكومة لوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة أَوْلت اهتماما بالجنوب على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل، مشددا على أن قضية أصحاب الأرقام الوطنية المقيّدين لدى مصلحة الأحوال المدنية هي قضية أخلاقية ومهنية يجب معالجتها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق، وذلك للتعرف على الصعوبات التي تواجه سكان منطقتي غات وأوباري بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتناول اللقاء الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء، ملف الخدمات، وسبل تحسينها، إلى جانب أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية المسجلين لدى مصلحة الأحول المدنية.