صنع الله يدعم عودة «بي بي» لاستئناف نشاطها وتطوير احتياطات النفط والغاز في ليبيا

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ترحيب المؤسسة ودعمها لعودة شركة النفط البريطانية بريتش بتروليم «بي بي» من أجل استئناف نشاطها في ليبيا ومساهمتها في تطوير احتياطات النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج الحالية، بحسب ما أعلنته المؤسسة اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية، برنارد لوني، الذي اجتمع معه على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صنع الله ولوني ناقش خلال لقائهما استئناف نشاط شركة «بي بي» في ليبيا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس وقطعها البحرية بحوض سرت.

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وأضافت أن اللقاء تطرق إلى استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الاستكشافات الغازية البرية والبحرية بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب علي الغاز للسوق العالمية، مشيرة إلى أن شركة «بي بي» أبدت رغبتها في عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه الفرص.

وحضر الاجتماع كلا من مستشار رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية، خليفة رجب عبدالصادق، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، ويليام لين.

صنع الله والرئيس التنفيذي لـ«بي بي» خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن. (مؤسسة النفط)

صنع الله والرئيس التنفيذي لـ«بي بي» خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن. (مؤسسة النفط)