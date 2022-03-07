دخل يومه الثالث..إغلاق المجال الجوي على طرابلس مستمر

العنوان – طرابلس

يستمر إغلاق المجال الجوي على طرابلس ودخل في يومه الثالث على الرحلات الداخلية فقط مع استمرار الرحلات الخارجية.

ويأتي الإغلاق بعد أن ادعى الناطق باسم حكومة الوحدة – منتهية الولاية – محمد حمودة في تصريح صحفي حول سبب إغلاق المجال الجوي في يوم 4/3/2022 بقوله “إن هناك تقارير بوجود طائرات مسيرة تحلق منخفضة في مجال معيتيقة”.

والغريب أن الرحلات الخارجية مستمرة مع وجود الطيران المسير بحسب ادعاء وكأن هذا الطيران لا يؤثر إلا على الرحلات الداخلية دون غيرها.

وبحسب مصادر رسمية للعنوان قالت :”إن إيقاف الرحلات لعرقلة دخول الحكومة الجديدة إلى مدينة طرابلس”.

وأكدت المصادر كذلك أن الإغلاق يأتي بالتزامن مع توافد أرتال لمجموعات مسلحة بأوامر من رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة لمنع دخول رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا ووزراء حكومته لأداء مهامهم من العاصمة.