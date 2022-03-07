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السايح يستعرض مع سفير الاتحاد الأوروبي مآلات العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الاثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل؛آخر مستجدات العملية الانتخابية، نحو تدعيم المسارات المقترحة في ظل التطورات السياسية المستجدة محليًا ودوليًا.

وجاء استعراض هذه المستجدات خلال استقبال السائح للسفير الأوروبي والوفد المرافق له داخل ديوان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس.

وجدد ساباديل تأكيدات الاتحاد الأوروبي على “أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر، حتى الوصول لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة”،وفقًا لما نقله موقع المفوضية عن السفير الأوروبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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