دغيم: سنواجه تجاوزات رئيس مجلس النواب اعتبارًا من اليوم

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن “تهم وإجراءات رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لمعارضيه لن تمر وإن النواب سيردون على تجاوزاته”، وفق تعبيره.

أضاف دغيم في تصريحات لقناة “فبراير” الممولة من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، أن “الكثيرين غير راضين عن طريقة أداء وإخراج عقيلة صالح لاستحقاقات دستورية تاريخية واتهامه للأغلبية المطلقة التي غابت عن جلسة المجلس بالرشوة والخيانة في قمة الطغيان”، على حد تعبيره.

وتابع قائلًا أن “عقيلة اتخذ إجراءات تعسفية ضد أعضاء النواب من معارضيه وانتهك حقوقهم مما يجبرنا للرد على تجاوزاته منذ اليوم”.