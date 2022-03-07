عقيلة صالح يستعرض مع وليامز آخر مستجدات العملية السياسية

بحث رئيس البرلمان عقيلة صالح في مكتبه بالقبة، الاثنين، مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أهم تطورات العملية السياسية في ليبيا، وفقًا لما أورده المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب على منصته الإعلامية.

وأكد عقيلة صالح، خلال اللقاء مع وليامز؛ رفضه للتدخل في قرارات مجلس النواب، معتبرًا أن قرارات البرلمان “غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت”، بحسب قوله، مشددًا، في الوقت ذاته، على “قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب فيما يتعلق بالتعديل الدستوري “12” وخارطة الطريق أو بتشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية”.

وأوضح “صالح” أن هذه الإجراءات “تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة”.

وبيّن “صالح” للمستشارة “وليامز” عبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة، مثنيًا على دور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمستشارة ستيفاني وليامز ودعمهم لتحقيق التوافق الليبي.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة ستيفاني وليامز الأخيرة لاقت قبولاً لدى أكثر أعضاء مجلس النواب فيما شهدت اعتراضًا من قبل طيف واسع من المجلس الأعلى للدولة فيما تشهد البلاد صراعًا على تسلّم السلطة والتنحي عنها بين حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة الجديدة الممنوحة الثقة من طرف البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

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