الكيلاني: تقديم الخدمات للنزلاء في كل مؤسسات الإصلاح والتأهيل

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بزيارة إلى جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل حيث كانت في استقبالها وزيرة العدل حليمة البوسيفي.

ضمن هذه الجولة عقد اجتماع بين الجانبين بحضور عماد ديكنه مدير عام مركز جنزور للمعاقين و نائب رئيس الجهاز وعدد من المسؤولين بالوزارتين نوقشت فيه عدة مواضيع التي لها علاقة بعمل الوزارتين منها حملة أيادي الامل التي أطلقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية برفع المعاناة عن المبتورين بتركيب وإصلاح الأطراف الصناعية والتي تشمل كل المناطق والمؤسسات ومناقشة أوضاع الأحداث بمؤسسات التأهيل والإصلاح ونقلهم إلى الموسسات التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي حسب ما نص عليه القانون وتشكيل فرق للدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء والتنسيق مع صندوق التضامن الاجتماعي لرعاية أسرهم وضمان حقوقهم .

قام بعدها الحضور بجولة داخل مؤسسة الإصلاح الجديده واللقاء مع بعض النزلاء مبتوري الأطراف حيث قام فريق حملة ايادي الامل التابع لمركز جنزور لتأهيل المعاقين بالكشف واخذ القياسات للبدء في تركيب وصيانة الأطراف الصناعية المناسبة لكل حالة .

في الختام أكدت الوزيرة بأن فرقا للعمل سوف تباشر في الحال العمل على ماتفق عليه الجانبان لتقديم الخدمات للنزلاء في كل مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة للجهاز.