الدبيبة يتحدث عن ملف الأرقام الوطنية مع وفد من «الطوارق»

أعاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الحديث عن قضية الأرقام الوطنية خلال لقائه وفدًا من الطوارق، اليوم الإثنين، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن الدبيبة التقى رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق؛ «للتعرف على الصعوبات التي تواجه سكان منطقتي غات وأوباري»، مضيفًا أن اللقاء تناول «ملف الخدمات، وسبل تحسينها، إلى جانب أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية المسجلين لدى مصلحة الأحوال المدنية».

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وأكد، خلال اللقاء، أن «الحكومة أَوْلت اهتمامها بالجنوب على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل»، مشددًا على أن «قضية أصحاب الأرقام الوطنية المقيدين لدى مصلحة الأحوال المدنية قضية أخلاقية ومهنية تجب معالجتها».

وفي 23 فبراير الماضي، تحدث الدبيبة أمام مجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية في العاصمة طرابلس، عن حقوق الطوارق في الحصول على الأرقام الوطنية، خاصة أنهم منظمون بأرقام إدارية فقط حاليًا.

وقتها قال الدبيبة: «الأمازيغ مهمون، ونعرف إخواتنا في الطوارق والتبو ماعندهمش أرقام وطنية، وهم ليبيون يعتزون بليبيتهم، وشكَّلنا لجنة من أجل ذلك، فهم لا يختلفون علينا ونبوهم ليبيين».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق. (صفحة الحكومة على فيسبوك)