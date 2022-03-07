قوة أمنية مشتركة لوقف الاعتداءات على مسار السكة الحديدية

واصلت القوة الأمنية المشتركة مهامها المتعلقة بتحديد وحصر التعديات الحاصلة على حرم مسار السكة الحديدية، انطلاقاً من مدينة طرابلس في اتجاه الشرق، وذلك تمهيداً لمرحلة الإزالة وهدم المباني المخالفة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن دوريات تابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وجهاز الشرطة الزراعية ومهندسي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، باشروا الإثنين حصر التعديات على مسار الطرق الحديدية بتعليمات من مكتب النائب العام.

يُذكر أن المسافة القانونية المحددة كحرم لمسار السكة الحديدية تبلغ نحو 100 متر، وتتولى القوة الأمنية حملتها بالتوازي مع عمليات مشابهة، تستهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة والفضاءات العامة ومسار خط الغاز الساحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية