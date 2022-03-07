المنفي والدبيبة يُشاركان في إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية الذي نظمته هيئة السلامة الوطنية

طرابلس 07 مارس 2022 (وال)- شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين بطرابلس، في إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية الذي نظمته هيئة السلامة الوطنية بحضور وزير الداخلية اللواء خالد مازن، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته على أهمية احياء هذا اليوم لما له من قيمة لدى منتسبي الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية، مشيدًا بالمهام التنظيمية للهيئة ذات الطابع الإنساني في حفظ الأرواح وتقدير الأضرار وسرعة الاستجابة للكوارث والحرائق.

بدوره، أشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الإنساني الكبير لجنود هيئة السلامة الوطنية الذين يلبون نداء الوطن، في حفظ الأرواح والممتلكات، مقدرًا التضحيات الجسام المبذولة، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، من خطر الكوارث والعمل على تقليل الآثار المأساوية الناجمة عنها.

وتم خلال الحفل تكريم رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بمنحهما درع الحماية المدنية من قبل هيئة السلامة الوطنية، وذلك تقديرًا لدورهما في دعم الهيئة، والمساهمة الفاعلة تجاه الجهود الوطنية والإنسانية لمنتسبيها. (وال)

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