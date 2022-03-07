«أبوجناح» يشدد على سرعة حل الأزمات التي تواجه ملف العلاج بالخارج

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج، بحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضوء، وذلك لبحث العراقيل والمشاكل التي تواجه ملف العلاج بالخارج والمستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.

ناقش الاجتماع، سُبل تعجيل الإجراءات لمعالجة قطاع الصحة، ومشاكل العلاج في الخارج، والأمور المالية المتعلقة بها.

وقدمت اللجنة المشكلة، التفاصيل المتعلقة بعمل اللجنة منذ مباشرة أعمالها، كما طرحت الآلية المتبعة لتقديم تقارير التدقيق في قاعدة البيانات التي توضح فيها النقاط السلبية والإيجابية بالمتطالبات المالية.

كما تباحث المجتمعون، حول ملفات علاج المرضى بالداخل والخارج، وسبل تعجيل الإجراءات لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع الصحة خصوصًا الإجراءات المالية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج وعدم إيقافها، وتوفير الأدوية لهم.