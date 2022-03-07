أبوجناح يبحث الملفات المقترحة لاجتماع وزراء الصحة العرب

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، مع وزير الصحة العماني الذي يشغل مهام رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية أحمد السعيدي، الاستعداد والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب.

وتناول الاجتماع الذي جرى عبر تقنيات التواصل عن بُعد عددًا من المحاور، أبرزها، تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين الصحية، إلى جانب الخطط والمشاريع والبرامج المستقبلية.

يُذكر أن مؤتمر وزراء الصحة العرب سيُعقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي 23-24 مارس الجاري، وسيبحث تطوير المنظومات الصحية العربية وسبل المواجهة الجماعية للجوائح.

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