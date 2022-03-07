وليامز : ناقشت مع رئيس مجلس النواب مبادرتي بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات

طرابلس 07 مارس 2022 (وال)- ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين، مبادرتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة؛ لوضع قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقالت المسؤولة الأممية – في تغريدة على حسابها بموقع تويتر – إنها اتفقت مع رئيس مجلس النواب؛ على أن إجراء الانتخابات في موعدها وعلى أساس دستوري سليم، هو أفضل طريق للمُضي قُدمًا ويعكس التطلعات الحقيقة للشعب الليبي وخاصة الـ2.8 مليون مسجل للتصويت.

وأعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم؛ عن تطلعها إلى تلقي الترشيحات من مجلسي النواب والدولة للجنة المشتركة خلال الأيام المقبلة، داعية للتهدئة وأهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل استقرار دائم. (وال)

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