أسسنا كتلة معارضة وعقيلة إدارته خاطئة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض في تصريحات صحافية اليوم الأثنين إنه تم تأسيس كتلة معارضة أسميناها “برلمانيون ضد التمديد” هدفها دعم المسار الانتخابي والمحافظة على وحدة ليبيا.

واوضح الرعيض أنهم يريدون من خلال الكتلة إجراء الانتخابات في أقرب وقت لإخراج البلاد من المراحل الانتقالية. وإنهاء استمرار مجلس النواب لأكثر من 8 سنوات بالرئيس نفسه الذي يتولى إدارته بطريقة خاطئة.

وتابع عضو مجلس النواب ” أتوقع أن تصل هذه الكتلة لقرابة 100 نائب وأن تخبط رئاسة المجلس وإصرارها على تسيير الأمور دون مراعاة للائحة الداخلية للمجلس. وعقدها جلسات دون جدول أعمال. يهدف إلى تحقيق مصلحة عقيلة صالح الشخصية ومجموعته. وأيضا مصلحة “القيادة العامة”

وأكد عضو المجلس أنه بإصرار عموم الشعب والقوة على الأرض وبمساعدة الجهات الدولية سيجري إفشال مشروع عقيلة صالح. واستمرار حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تسلم لسلطة منتخبة.

في حين أشار إلى أنه ما يُذكر بأن حكومة الوحدة الوطنية كانت سببا في عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وهم. لأن مجلس النواب هو من عرقل عمل الحكومة ولم يوافق على اعتماد الميزانية ثم سحب الثقة منها بالمخالفة للوائح الداخلية للمجلس.

كما نوه إلى أنه لو تعاون معنا المجتمع الدولي وبعض المؤسسات المحلية فسنصل بالتأكيد إلى إجراء الانتخابات. في وقت قريب لأنها رغبة الشعب الليبي.