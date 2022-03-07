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أسعار حديد التسليح تسجل رقما قياسيا في السوق الليبي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر من نقابة عمال مصنع الحديد والصلب في مصراتة، بقيام مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب برفع أسعار حديد التسليح الموردة للسوق المحلية.

وأضاف المصدر أن الزيادة بلغت %10 عن الأسعار السابقة المُقدّرة بـ340 ديناراً للقنطار، لتصبح بعد الزيادة 383 ديناراً للقنطار، في ارتفاع قياسي يُلقي بظلاله الثقيلة على سوق الإنشاءات والعقارات في البلاد.

ولم تُوضّح الشركة أسباب رفع أسعار حديد التسليح للمرة الثانية بعد زيادة سابقة عزتها للارتفاع في الأسواق العالمية، بالإضافة لتغطية نفقات زيادة مرتبات العاملين بالمجمع الصناعي لنحو %25، للحد من الاحتجاجات النقابية المطالبة بإقالة مجلس الإدارة المتهم من طرف النقابة بالضلوع في شبهات فساد.

ويتوقع أن تسهم الزيادة الأخيرة في أسعار حديد التسليح برفع فاتورة البناء في ليبيا، ومفاقمة مصاعب الشباب في دولة تعاني من أزمة سكن خانقة، وارتفاع في أسعار المنازل الجاهزة، في ظل صمت من الحكومة وغياب آليات لمعالجة تبعات رفع الأسعار على السوق المحلي.

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قناة 218 الليبية

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