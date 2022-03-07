السفير الليبي في روما يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي آخر المستجدات السياسية

روما 07 مارس 2022 (وال)- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي بييرو فوسينو، استعداد بلاده للعمل مع البعثة الأممية في ليبيا لدعم مطالب الشعب الليبي في تحقيق الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده بييرو فوسينو اليوم الإثنين مع السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني بمقر مجلس النواب بالعاصمة روما، لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وقال فوسينو خلال اللقاء إن بلاده تمثل إحدى دول مجموعة برلين، ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في دعم مطالب الشعب الليبي في إرساء قاعده دستوريه تحقق الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت وتكون داعمه لاستقرار ليبيا. (وال)

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