المنفي والدبيبة يشاركان في اليوم العالمي للحماية المدنية

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شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في احياء اليوم العالمي للحماية المدنية الذي نظمته هيئة السلامة الوطنية، اليوم الإثنين بطرابلس، بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية، اللواء خالد مازن، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وألقى رئيس المجلس الرئاسي، كلمة أكد فيها على أهمية احياء هذا اليوم، لما له من قيمة لدى منتسبي الدفاع المدني. وهيئة السلامة الوطنية، مشيداً بالدور الإنساني الكبير لجنود الهيئة الذين يلبون نداء الوطن. في حفظ الأرواح، ومقدراً التضحيات الجسام المبذولة. من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، من خطر الكوارث والعمل على تقليل الأثار المأساوية الناجم عنها.

وتم خلال الحفل تكريم رئيس المجلس الرئاسي بدرع الحماية المدنية من قبل هيئة السلامة الوطنية. وذلك لدوره في دعم الهيئة ومساهمته الفاعلة في تأكيد دورها الوطني والإنساني.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين. عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.

في حين شدد صالح خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. بمكتبه في القبة. على قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب.

وأوضح رئيس المجلس. أن إجراءات التعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق وتشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية. قانونية.