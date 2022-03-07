مؤسسة النفط: وصول قطع الغيار لإصلاح «التخريب» بصمام الرياينة

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الإثنين، بوصول قطع الغيار إلى موقع الصمام الذي تعرض «للتخريب بمنطقة الرياينة».

وأضافت أن فرق الصيانة بشركة «أكاكوس» تعكف على إصلاح الصمام وفتحه في أسرع وقت ممكن، وفق منشور للمؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

– مؤسسة النفط: صعوبات فنية نتيجة تخريب تعيق فتح صمامات الرياينة

– جويلي يؤكد إعادة فتح صمام الرياينة

– مؤسسة النفط: إنتاج حقلي الشرارة والفيل لا يزال متوقفا

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قالت مؤسسة النفط، في بيان، إن «بعض الصعوبات الفنية» تحوْل دون فتح صمام منطقة الرياينة على خط نقل الخام من حقلي الفيل والشرارة النفطيين جنوب غرب ليبيا إلى ميناء ومصفاة الزاوية.

وقبل ساعات أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي، ووزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية فتح صمامات الرياينة، لكن المؤسسة الوطنية للنفط نفت ذلك، وأكدت استمرار الجهود لإعادة فتحها.