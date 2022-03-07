ويليامز تناقش مع صالح تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين مجلسي النواب والدولة

جددت المستشارة الأممية حول ليبيا دعوتها إلى الحفاظ على الهدوء، كما أكدت كذلك على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ويليامز برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث اتفق الطرفان على أن “إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمُضي قُدماً، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت”، حسب ما جاء في تغريدة لويليامز.

كما ناقشت ويليامز مع عقيلة المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة، للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأعربت عن تطلعها إلى تسلّم الترشيحات من كلا المجلسين في الأيام القادمة.

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