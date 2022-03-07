رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق

طرابلس 07 مارس 2022 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق، وذلك للوقوف على الصعوبات التي تُواجه سكان منطقتي غات وأوباري.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ بأن اللقاء عقد في ديوان رئاسة الوزراء، وتناول ملف الخدمات وسبل تحسينها، إلى جانب أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية المسجلين لدى مصلحة الأحول المدنية.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء؛ على أن الحكومة أَوّلت اهتمامها بالجنوب رغم الصعوبات والعراقيل، مشددًا على أن قضية أصحاب الأرقام الوطنية المقيّدين لدى مصلحة الأحوال المدنية؛ هي قضية أخلاقية ومهنية يجب معالجتها. (وال)

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