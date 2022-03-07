مؤسسة النفط وبريتش بتروليم البريطانية تتفقان علي استئناف النشاط في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية، برنارد لوني خلال فعاليات مؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية.

حيث تمت مناقشة استئناف نشاط شركة بي بي في ليبيا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس وقطعها البحرية بحوض سرت.

كما تم التطرق لإستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الاستكشافات الغازية البرية والبحرية بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب علي الغاز للسوق العالمية وأبدت شركة بي بي رغبتها في عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه الفرص.

هذا وأكد رئيس مجلس الإدارة بترحيب و دعم المؤسسة بعودة شركة بي بي لاستئناف نشاطها في ليبيا ومساهمتها في تطوير احتياطيات النفط والغاز ورفع معدلات الانتاج الحالية.

هذا وحضر الاجتماع كلا من الدكتور خليفة رجب عبدالصادق، مستشار رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية، وويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم.