الرقابة الإدارية: علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون

قالت هيئة الرقابة الإدارية، الإثنين، إن علاج الليبيين بالخارج مهدد بالإيقاف بسبب تراكم الديون، داعية إلى ضرورة تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الهيئة خالد سعيد ضو مع نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح بحضور مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة أحمد مليطان، وأبوبكر الزوكاري مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية، واللجنة المكلفة بديون العلاج والتسكين بالخارج.

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وأضافت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع ناقش الديون المتراكمة على ملف العلاج بالخارج والمتمثلة في عدة دول «تونس، تركيا، الأردن، مصر، ألمانيا»، والعراقيل التي تواجه المرضى الليبيين والتي تفاقمت مؤخرا ووصلت إلى حد تهديدهم بإيقاف علاجهم بالخارج.

وشدد وكيل الهيئة على ضرورة النظر في ملف علاج الليبيين بالخارج وإعطائه الأهمية القصوى، من حيث تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المرضى، بتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية بأسرع وقت ممكن، مناشدًا وزارة الصحة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والعاجلة لحلحلة مشاكل العلاج بالخارج.

جانب من اجتماع لهيئة الرقابة الإدارية مع اللجنة المكلفة بديون العلاج والتسكين بالخارج (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من اجتماع لهيئة الرقابة الإدارية مع اللجنة المكلفة بديون العلاج والتسكين بالخارج (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من اجتماع لهيئة الرقابة الإدارية مع اللجنة المكلفة بديون العلاج والتسكين بالخارج (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من اجتماع لهيئة الرقابة الإدارية مع اللجنة المكلفة بديون العلاج والتسكين بالخارج (صفحة الهيئة على فيسبوك)