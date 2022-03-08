«أبوجناح» لـ«عمداء الجنوب»: حريصون على حل الصعوبات التي تواجه بلدياتكم

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف- رمضان أبوجناح، عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، لبحث الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه البلديات، والمشاريع التي أنجزت.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان أبو جناح الصادر اليوم الإثنين، عددا من الملفات التي تتعلق بعمل البلديات مثل الملف الصحة والمعدات والأدوية الطبية، والبنية التحتية والطرق.

وطرح أبوجناح، خلال الاجتماع، أبرز صعوبات عمل بلديات المنطقة الجنوبية، كما تم استعراض عدد من المشاريع المنجزة أو الجاري العمل عليها وكذلك المتوقفة، حيث تم التباحث حول إمكانية استئناف العمل على هذه المشاريع.

وعلى نحو متصل، قدم الحاضرون، خلال الاجتماع، الحلول اللازمة لمشاكل البلديات ودعمها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

من جانبه، شدد أبوجناح، على أهمية استمرار التنسيق بين البلديات والوزارات الخدمية، وذلك في سبيل تطوير الخدمات في المنطقة الجنوبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.