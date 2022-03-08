عدد من الوزراء بالحكومة الليبية يؤدون اليمين القانونية

أدى عدد من الوزراء بالحكومة الليبية اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الإثنين، وذلك عقب تعذر وصولهم لجلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة السيد فتحي باشاغا في جلسة الخميس الماضي.

وباشر كلٌ من وزير التربية والتعليم جمعة الجديد، ووزير الثروة البحرية علي بن يونس، ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، مهامهم عقب أداء اليمين.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أكد في جلسة أداء اليمين الخميس الماضي عزمه مباشرة مهام حكومته من العاصمة طرابلس، عقب اتخاذ تدابير تضمن استلام السلطة بقوة القانون.

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