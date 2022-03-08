مصدر لـ218: زيارة مرتقبة لباشاغا إلى مدينة سرت

أفاد مصدر لـ218 بتوقعات لوصول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى مدينة سرت الثلاثاء، رفقة عدد من وزراء حكومته التي أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب الخميس الماضي.

وأشار المصدر إلى أن زيارة باشاغا المزمعة لمدينة سرت، تأتي في ظل معلومات قائمة عن احتمال اتخاذها مقراً لممارسة مهام حكومته لتفادي الصدام المسلح مع حكومة الوحدة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، في ظل توتر عسكري واستنفار لبعض التشكيلات المسلحة.

جدير بالذكر أن مدينة سرت تعد مقراً للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وكانت قد شهدت لقاءات عسكرية رفيعة المستوى بين عسكريين ليببين بمبادرات محلية، في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

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