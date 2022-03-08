حديد التسليح يسجل رقماً قياسياً في السوق الليبي

أفاد مصدر مطلع من نقابة عمال مصنع الحديد والصلب بمصراتة، بأن الشركة الليبية للحديد والصلب ممثلة في مجلس إدارتها قامت مؤخرآ برفع أسعار حديد التسليح الموردة للسوق المحلي.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية بأن الزيادة بلغت10% عن الأسعار السابقة المُقدّرة بـ340 ديناراً للقنطار،

لتصبح بعد الزيادة 383 ديناراً للقنطار، في ظل ارتفاع قياسي يُلقي بظلاله الثقيلة على سوق الإنشاءات والعقارات في البلاد.

ولم تُوضّح الشركة أسباب رفع أسعار حديد التسليح للمرة الثانية بعد زيادة سابقة أرجعتها للارتفاع في الأسواق العالمية،

بالإضافة لتغطية نفقات زيادة مرتبات العاملين بالمجمع الصناعي لنحو 25%، للحد من الاحتجاجات النقابية المطالبة بزيادة الأجور.

ومن المتوقع أن تسهم الزيادة الأخيرة في أسعار حديد التسليح بإرتفاع أسعار البناء في ليبيا، وزيادة مصاعب الشباب في دولة تعاني من أزمة سكن خانقة،

وارتفاع في أسعار المنازل الجاهزة، في ظل صمت من الحكومة وغياب آليات لمعالجة تبعات رفع الأسعار على السوق المحلي.