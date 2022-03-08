برلماني إيطالي يؤكد دعم بلاده لجهود إرساء قاعدة دستورية للانتخابات

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي بييرو فوسينو، أن إيطاليا ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على دعم مطالب الشعب الليبي في إرساء قاعدة دستورية، تحقق الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت وتكون داعمة لاستقرار ليبيا.

جاء ذلك في لقاء جمع فوسينو بالسفير الليبي لدى روما عمر الترهوني الاثنين، بمقر مجلس النواب الإيطالي، تناول آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وفق بيان السفارة الليبية.

يُذكر أن إيطاليا هي أحد أعضاء مجموعة برلين التي تضم الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي عُقد في برلين عام 2020.

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