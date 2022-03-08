الرقابة الإدارية تطالب بتسديد ديون ملف العلاج بالخارج

أخبار ليبيا24

دعت، هيئة الرقابة الإدارية، إلى ضرورة النظر في ملف علاج الليبيين بالخارج وإعطائه الأهمية القصوى، من حيث تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه المرضى.

وطالب، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خالد سعيد ضو، في اجتماع الإثنين. مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، بتسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية بأسرع وقت ممكن.

كما طالب ضو، وزارة الصحة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والعاجلة، لحلحلة مشاكل العلاج بالخارج.

وعقد الاجتماع في حضور القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس الشقيقة ومدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة، ولجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج المشكلة من مجلس الوزراء.

وخصص الاجتماع لمناقشة الديون المتراكمة لملف العلاج بالخارج، والعراقيل التي تواجه المرضى الليبيين.